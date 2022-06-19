Проблемы с авторскими правами были урегулированы.

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Реалистичный шутер и симулятор спецназа Ready or Not от студии VOID Interactive возвращается на прилавок Steam после урегулирования проблемы с авторскими правами. Напомню, что 16 июня проект был временно удален из магазина, что вызвало множество вопросов к разработчикам, тогда был дан краткий ответ — нарушение авторских прав в новом апдейте.

По словам создателей, это было "простое" нарушение прав, хотя фанаты рассуждали иным образом. Сам апдейт имеет много нехороших совпадений, во-первых, обновление пришлось на 12 июня - в эту же дату была стрельба в ночном клубе во Флориде, и какое совпадение - с патчем добавили карту ночного клуба. Во-вторых, клуб назвали Prsym, что очень напоминает сеть ночных клубов в Великобритании под названием Pryzm. Сами создатели решили не рассказывать, какие именно права были нарушены в ходе разработки обновления, однако, самих теорий довольно мало. Конечно, предположения могут быть далеки от реальной ситуации, однако шутер не в первый раз имеет проблемы из-за противоречивых уровней, например в прошлом году издатель Team17 отказался от проекта после выпуска уровня, который переносит игроков в школу.

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Ready or Not - симулятор спецназа или возрождение SWAT, и ведь действительно, игра имеет множество сходств. Проект поддерживает модификации, и стоит 1299 рублей.