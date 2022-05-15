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Бренд LiveWire, который принадлежит производителю Harley-Davidson показал новый электробайк Del Mar. Данный мотоцикл является младшим братом первой версии байка, который называется One. Мотоцикл создают на архитектуре Arrow. Arrow это оригинальная идея от LiveWire, которая будет использоваться во всех будущих разработках бренда.
Мощность двигателя достигает 80 лошадиных сил, что приблизительно на 20% меньше, нежели в модели One. Масса мотоцикла составляет 190 кг, что стало на 25% меньше от прежней версии. Благодаря уменьшению веса, байк набирает сотню за 3,5 секунды. Серийная модель Del Mar может выйти в продажу только во втором квартале следующего года, а приблизительная цена будет около $15 тысяч. Бренд отметил, что из-за геополитических проблем в мире, ценник может несколько изменится, и скорее всего только вверх. Интересно, как компания будет разбираться с дефицитом комплектующих, который сейчас затронул большинство производителей электромобилей.
Del Mar это второй электробайк от LiveWire, однако прямо сейчас находится третья модель от компании Harley-Davidson, у новинки уже есть кодовое название S3. Скорее всего данная модель станет самой слабой во всей линейке, и будет бюджетником, доступной для всех желающих.