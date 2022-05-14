Он ждет результатов проверки на "фейковые" аккаунты в соцсети.

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Вчера бизнесмен Илон Маск сообщил, что приостановил процесс покупки соцсети Twitter, так как ожидает результатов проверки количества "фейковых" аккаунтов. Непонятно, что будет делать Илон, если в соцсети окажется более 5% ненастоящих аккаунтов, предназначенных для спама и других неприятных целей. Как только Илон Маск опубликовал это заявление, акции соцсети сразу упали, причем неплохо так - 21%.

Напомню, что 25 апреля стартовал процесс покупки Twitter Илоном Маском за $44 миллиарда. Данная сделка должна быть завершена к концу текущего года. Сам Илон упоминал фейковые аккаунты, он желает удалить их с платформы, и избавиться от груза спамеров. Также Илон хочет полной свободы слова в соцсети — посмотрим как он будет выполнять свои обещания и пожелания, это не так легко.

Через несколько дней после анонса сделки, бывший генеральный директор соцсети заявил, что рад этой новости. Илон Маск хороший человек, и сможет успешно развивать Twitter, и он единственный кто действительно может создать свободную соцсеть без ограничений американских компаний.

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Тем временем некоторые аналитики предрекают провал сделки, и текущая ситуация может быть подтверждением их слов. Сейчас необходимо ожидать результатов проверки и решение Маска.