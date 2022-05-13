Еще меньше электромобилей на территории России.

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Сегодня с рынка Российской Федерации хочет уйти компания, которая была создана жителем из России, и он желает полностью прекратить работу с государством, даже в будущем. Бывший заместитель Министерства связи России Денис Свердлов основал стартап Arrival, который желает начать массовое производство электромобилей — фургоны и автобусы, однако не хочет работать с рынком РФ.

По словам менеджера компании, они находятся в процессе полного ухода с Российской Федерации, они начали этот процесс после февральских событий. Это не быстрый процесс, но компания уже перевезла большинство сотрудников в Грузию, где они открыли новый офис в Тбилиси. Стартап был создан в 2015 году, а в 2019 он смог получить финансирование в размере 100 миллионов евро от автопроизводителей Kia и Hyndai. Весной прошлого года он получил 150 миллионов евро от фондов BlackRock, Winter Capital Partners. Основной инвестор в производство авто - Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Cowen.

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Свердлов, который владеет 75% акциями компании находится в топ-20 по списку Forbes. В апреле 2021 года его состояние было оценено в $10,6 миллиарда. К сожалению, капитализация стартапа со временем только падает, как и бюджет основателя.