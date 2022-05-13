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Пока что Electronic Arts не говорит про разработку Project Cars 4, однако недавно бывший директор студии Slightly Mad Studios дал маленький намек на то, что Project Cars находится в процессе создания. Сейчас твит директора удален, однако Том Хендерсон получил информацию от своих источников в компании, и по его словам разработка активно ведется. Тайтл получит название Project Cars 4, и похоже станет сложнее, нежели прошлая часть. Игра станет не аркадой, а хардкорным симулятором для истинных фанатов жанра. Тайтл будет доступен только для владельцев некстген консолей и ПК с мощным железом.
Вообще выход только на мощные консоли не должен удивлять, ведь проекты скоро полностью откажутся от разработки на PlayStation 4 и Xbox One. Новая NFS также выйдет только на ПК и некстген консоли. Видимо EA уже решила отойти от создания игр на старых платформах, чтобы экономить ресурсы и делать игру более "графонистой". Пока дата выхода четвертой части симулятора неизвестна, нет ни анонса, ни какой-либо официальной информации от студии. Тайтл может выйти к началу 2024 года.
Первый анонс игры или крупные утечки могут начаться ближе к концу текущего года, хотя это только мое мнение. Последняя часть тайтла вышла в 2020 году.