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Hans Zimmer работает над звуками в BMW i7
Автопроизводитель решил приглушить звуки двигателя с помощью красивой музыки.
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Что не выдумают иногда компании, чтобы улучшить комфорт своих клиентов. Так, автопроизводитель BMW выпустил электромобиль i7, однако была единственная проблема - в автомобиле был слышен звук ДВС, и потому компания решила прибегнуть к творческому решению. Для новинки создается специальный звуковой фон, и делает его Hans Zimmer - легендарный музыкант. Ожидаем невероятно эпическое сопровождение  в дороге.

Музыкант сделал целую палитру разных звуков, которые будут использоваться во время поездки, на протяжении всего времени. Эти звуки будут везде — от сигнала открытия дверей, до сигнала готовности к езде. Эта "фишка" дополняет огромный 8К-экран и систему BMW Theatre Screen. Войдя в раздел бортовой электроники i7, можно будет найти различные виды звукового сопровождения, их можно менять по настроению. Всего таких вида три: Спортивный, умеренный и "Релакс". Режим может меняться автоматически, когда на дороге что-то происходит и в зависимости от вашей скорости движения. Вид Relax и Expressive соединены с подсветкой салона.

Есть четвертый специальный режим - Efficient. В нем отключаются все звуки, кроме самых главных, например готовность начать движение, открытие дверей, сигнализация и так далее. Для расслабления лучше использовать режим Relax.

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#bmw #hans zimmer
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