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Prime Gaming и Dead by Daylight сотрудничают не в первый раз. За всю историю тайтла, скины раздавались уже более десяти раз, да еще и получить их больше нельзя, так что это эксклюзив. Сейчас разработчики предлагают игрокам получить специальные скины на двух убийц — Художницу и Мора. В прошлый раз, раздавали косметику на двух выживших — Дуайта и Джейка. Также доступен промокод на скин для Мег Томас, его можно активировать до 10 июня 20:00 по МСК. Код можно получить подписавшись на Prime Gaming, благо есть люди, которые предоставляют услугу за несколько рублей.
А пока напомню, что игра готовится к празднованию годовщины - 6 лет с момента запуска тайтла. Трансляция к этому празднику пройдет в следующий вторник - 17 мая. На стриме раскроют детали следующей главы, которая по стандарту добавит двух персонажей, одного выжившего, и одного убийцу. Глава обещает быть бесплатной для всех игроков.
Также появились слухи, что в 25 главе будет коллаборация с Resident Evil, где добавят еще несколько персонажей и обновят карту полицейского участка, который в игре с первой коллаборации. Апдейт будет предлагаться в виде дополнения, так как это контент с другой франшизы, а не выдумка разработчиков тайтла.