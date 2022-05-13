В большинстве это связано с уходом иностранных компаний из РФ.

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Санкции и уход иностранных компаний все таки влияет на бизнес в Российской Федерации, особенно на сферу автомобилей. Как сообщает СМИ Коммерсантъ, продажи легковых автомобилей на территории России упали на 78,5% за Апрель — это оказалось несколько больше, нежели ожидали аналитики. Всего было продано 32706 автомобилей такого типа. Эту информацию взяли от Ассоциации европейского бизнеса. Похоже санкции все таки повлияли, да очень серьезно.

Компания АвтоВАЗ получила серьезный спад продаж - 78% за апрель, а вот за последние четыре месяца текущего года — на 50%, суммарный итог продаж автомобилей составил 61,218 тысячи моделей. Напомню, что автопроизводитель Renault передаст 68% АвтоВАЗа институту НАМИ.

У Соллерс Авто то же дела идут не очень, за апрель потери составили 42,2% - за четыре месяца 14,4% до 11,258 автомобиля. Это падение серьезно связано с уходом большинства автопроизводителей с рынка Российской Федерации, например General Motors, куда входит Ford, у которого есть сотрудничество с Соллерс.

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По мнению аналитиков из Европы, продажи начали падать именно из-за ухода иностранных компаний. По прогнозам экспертов, падение продаж автомобилей станет одним из самых больших за всю историю российского рынка.