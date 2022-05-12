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Tesla отозвала более 130 тысяч электромобилей
Компании необходимо в срочном порядке обновить ПО.
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Сегодня компания Илона Маска Tesla отзывает близко 130 тысяч электромобилей на территории Соединенных Штатов из-за проблем с перегревом, она может привести к отказу центрального сенсорного дисплея.

По сообщению от NHTSA или безопасность дорожного движения США — отзывать будут автомобили производства прошлого и текущего года. Автопроизводителю необходимо в срочном порядке обновить программное обеспечение автомобилей, чтобы исправить проблему.

По информации от администрации NHTSA - перегрев процессора системы мультимедиа может привести к проблемам с изображением на центральном дисплее, который имеет функции камер заднего вида, и других важных технологий, потеря чьих влечет за собой дополнительную опасность для передвижения таких автомобилей по дорогам общего пользования.

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Несмотря на все проблемы Tesla с автомобилями, новой жесткой волной коронавируса в Китае и проблем поставок из-за карантина — компания держится уверенно. Автопроизводитель смог получить рекордную прибыль за первый квартал текущего года, тогда как у других компаний либо результат который ожидали аналитики, либо вовсе не оправдали их. Пока некоторые автопроизводители приостанавливают работы на заводах из-за проблем с поставками - Tesla продолжает активную работу.

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#tesla #илон маск #сша
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