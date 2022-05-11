Такое предположение выложил инсайдер Том Хендерсон.

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Похоже, что любители мобильного гейминга и королевских битв в скором времени смогут окунуться в мир шустрых битв Apex Legends на своих устройствах. Известный инсайдер Том Хендерсон считает, что мобильная версия выйдет совсем скоро, на следующей неделе. К выходу тайтла подготовили новую легенду, которая войдет в специальный набор. Могу предположить, что он будет продаваться за реальные деньги.

Мобильная версия королевской битвы на релизе получит уникальный контент, который не был доступен в бета-тестировании. Так, появится новая легенда, карты, и конечно игровые режимы. На старте проекта будет доступно девять героев на выбор, все те кто были открыты на тестировании, и один новый — Фейд. Похоже, что разработчики будут продавать некоторых персонажей в "донатных" наборах, как это практикует весьма успешная мобильная версия Call of Duty.

Согласно информации инсайдера, тайтл выйдет 17 мая на iOS и Android. На данный момент официального заявления разработчиков — нет, но инсайдер предполагает, что анонс проекта будет в ближайшие дни, а может быть даже завтра. Скорее всего это будет обычный трейлер.

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Напомню, что мобильная Apex Legends разрабатывается полностью с нуля, и кроссплея между ПК и консольными игроками в проекте не будет. Также это значит, что будут присутствовать уникальные режимы и наборы, доступные только мобильным игрокам.