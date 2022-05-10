Разработчики попытаются сохранить память о проекте с помощью виртуального архива.

реклама

Bandai Namco объявили весьма грустную новость для любителей мобильного гейминга: Tales of Luminaria будет полностью удалена 19 июля текущего года. Довольно мало времени прожил проект, он вышел в ноябре прошлого года.

Bandai Namco сказали, что не сумели оправдать ожидания фанатов, и сделать ролевую игру доступной для всех желающих по всему миру. К сожалению, вся история будет прервана на середине повествования. Множество героев не получат продолжение своей истории, но разработчики решили подготовить заключительный эпизод, чтобы хоть как-то дополнить сюжет проекта. Они искренне сожалеют, что прерывают повествование на середине своей работы.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Сейчас Bandai Namco активно ищут возможность создать некий виртуальный архив, где будут сохранены работы фанатов: костюмы, дизайны, арты и многое другое. Таким образом, создатели желают оставить работы пользователей не забытыми, и эти вещи останутся как память Tales of Luminaria. Сейчас началась активная работа над саундтреком. Его тоже создают в память к игре, чтобы игроки никогда не забывали проект, и как они потратили на него время. Через некоторое время, а именно 20 июля в 5 часов ночи по московскому времени будут отключены все ресурсы тайтла, в том числе официальный сайт, ролики, трейлеры.