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Сегодня студия Fracture Labs заявила, что в скором времени будет выпущена демоверсия игры Decimated - ролевая "выживалка" с видом от третьего лица в мире киберпанка. Демка будет доступна в Steam для всех желающих.
Тайтл переносит игроков в суровый мир будущего - киберпанка. Пользователь, в роли обычного выжившего человека, либо киборга, должен выживать в мире, против искусственно интеллекта, и конечно, куда без обычного PvP, оно тоже будет. Игрокам необходимо собирать ресурсы, объединяться с другими игроками, перевозить грузы или корпоратов. Также в игре можно заработать ресурсы двумя путями: легальными, и нелегальными. Второе означает присутствие системы ограблений, причем возможно и других игроков. Возможно устроить охоту на боссов, и в конце концов создать свою банду, и завладеть территорией вместе с ней, что в свою очередь позволит контролировать местность, и шантажировать бедных "новичков". Ничего не напоминает? А мне очень сильно напомнило Rust. Надеюсь, игра не потребует проведения в ней более 8 часов, а то и дней.
Сейчас проект находится в стадии пре-альфы. В демке вы сможете увидеть многопользовательские бои, 3 класса с уникальными способностями, транспортные средства и конечно боссов. Похоже, что у них будет несколько уровней, вплоть до самых сильных - легендарных. Система может быть похожа на бои в Cyberpunk 2077, это отличное место для получения вдохновения.