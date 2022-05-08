Игра может заменить "выживалку" Rust.

реклама

Сегодня студия Fracture Labs заявила, что в скором времени будет выпущена демоверсия игры Decimated - ролевая "выживалка" с видом от третьего лица в мире киберпанка. Демка будет доступна в Steam для всех желающих.

Тайтл переносит игроков в суровый мир будущего - киберпанка. Пользователь, в роли обычного выжившего человека, либо киборга, должен выживать в мире, против искусственно интеллекта, и конечно, куда без обычного PvP, оно тоже будет. Игрокам необходимо собирать ресурсы, объединяться с другими игроками, перевозить грузы или корпоратов. Также в игре можно заработать ресурсы двумя путями: легальными, и нелегальными. Второе означает присутствие системы ограблений, причем возможно и других игроков. Возможно устроить охоту на боссов, и в конце концов создать свою банду, и завладеть территорией вместе с ней, что в свою очередь позволит контролировать местность, и шантажировать бедных "новичков". Ничего не напоминает? А мне очень сильно напомнило Rust. Надеюсь, игра не потребует проведения в ней более 8 часов, а то и дней.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р <b>На порядок</b> подешевела RTX 3070 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Сейчас проект находится в стадии пре-альфы. В демке вы сможете увидеть многопользовательские бои, 3 класса с уникальными способностями, транспортные средства и конечно боссов. Похоже, что у них будет несколько уровней, вплоть до самых сильных - легендарных. Система может быть похожа на бои в Cyberpunk 2077, это отличное место для получения вдохновения.