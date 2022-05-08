Пиратам можно будет только позавидовать.

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Красивая игра в жанре головоломки под названием Please Fix the Road выйдет в релиз уже в июне текущего года, и будет доступна для пользователей двух магазинов: Steam и польский GOG. Удивительно, но для любителей "пиратить" создают специальную версию игры. Похоже разработчик решил порадовать "олдов", все же помнят, как раньше создатели тайтлов подходили к читерству и взлому в играх?

Данная головоломка является первой игрой инди-разработчика. У игроков есть лишь одна задача - починить дорогу, чтобы жители смогли передвигаться по городу. Геймплей невероятно прост, и такую игру можно было бы выпустить на Android.

Но самое интересное кроется в том, что разработчик необычно подходит к любителям халявы. Конечно, создатель не призывает скачивать бесплатную версию игры, однако, для любителей пиратства будет специальная версия, в которой будут уникальные изменения.

Пиратская версия предоставит доступ к версии игры на релизе со всеми открытыми функциями, однако, обновлений для этого издания - не будет. Также есть несколько изменений в контенте, к примеру специальное "пиратское" музыкальное сопровождение, а кнопка настроек будет пиратским лицом. Игру можно считать за демку, но с уникальными особенностями.

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Такой подход напоминает решения других разработчиков, например тех же создателей симулятора разработчика игр Game Dev Tycoon. Для пиратов игра была "беспроигрышной". На данный момент цену проекта не назвали.