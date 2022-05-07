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Разработчики Rocket League вернут переработанный голосовой чат
Ветераны игры вспомнят, насколько раньше эта функция была ужасна, посмотрим, исправили ли они свои ошибки.
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Сегодня было опубликовано заявление Psyonix в официальном блоге студии, где они подтвердили, что завершили работу над переработкой голосового чата для Rocket League. В дополнение к новой функции, разработчики подготовили руководство по ее использованию, чтобы не возникало проблем, как это было с прошлой версией чата.

Функция будет включена автоматически для всех игроков, вам необходимо лишь подключить микрофон. Будет доступно два голосовых канала: групповой, где будут разговаривать только ваши друзья/приглашенные игроки, и непосредственно командный, в котором участвуют все игроки из вашей команды на период матча. Выбрать, через какой канал вы будете общаться можно в новой вкладке, она расположиться возле функции друзей. 

  • Если вы начнёте говорить, и игра будет это передавать команде, вы увидите зелёный значок над аватаром, а в случае молчанья - знак X, все также над вашим аватаром. Возможно, такие же значки будут над вашей командой.

Функция голосового чата вернётся в тайтл уже с 9 мая в 16:00 по тихоокеанскому времени, или 23:00 по-международному. Подробно ознакомиться с использованием функции и всей остальной информацией можно на официальном сайте Psyonix.

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Напомню, что сейчас в Rocket League доступен режим по типу королевской битвы Knockout Bash. Мероприятие завершится 10 мая.

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