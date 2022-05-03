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На официальном Twitter аккаунте разработчиков The Sims 4 появилась публикация с подписью "До завтра". Также к посту прикрепили видео зелёного ромбика, символа The Sims. К концу ролика, ромб превращается в 2D логотип и обретает темный оттенок. Пользователи уже выдвинули свои теории, что может ожидать фанатов завтра, среди них новое DLC по звездным войнам или набор с Cyberpunk.
Почему именно звёздные войны? Все просто - дата 4 мая стала знаковой, если вбить в Google "день звездных войн", то вы получите вышеуказанную дату. Плюс это не первый раз, когда Sims проводит кроссовер с популярной вселенной звездных войн. Например, два года назад, разработчики выпускали специальный набор "Journey to Batuu", который к слову вышел неплохим, добавили новый остров и множество косметики.
Другая теория предложенная пользователем @jackfallgames7 гласит, что создатели готовят набор с Cyberpunk. Ранее были утечки по поводу готовности выпустить набор в таком стиле.
Уже другой пользователь под ником @theyorkshijero считает, что сюрпризом окажется обновление пака Realm of Magic, новая готическая косметика, готический декор, а может быть целый набор в стиле Готики. Ещё есть предположения о выходе темного режима, который успел расстроить фанатов симулятора жизни.
Идей может быть бесконечное количество, а ждать до выпуска "сюрприза" осталось не так долго.