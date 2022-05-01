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Открытый бета-тест шутера Dysterra начнется 4 мая
Игра понравится любителям научной фантастики.
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Студия разработчик из Голландии Reality MagiQ сообщила, что их тайтл, шутер в научно-фантастическом стиле, 4 мая доберется до процесса открытого бета-теста, и загрузить данную версию можно сразу в любимом для геймеров со всего мира магазине Steam. В бете могут принять участие пользователи с любого региона. Бета-тест пройдет с 4 мая 2022 года по 17 мая. Чтобы получить доступ в игру вам необходимо зайти на страницу игры в магазине и запросить доступ к бетке, как правило, его предоставят сразу.

В процессе бета-тестирования вы сможете поучаствовать в онлайн режиме, используя все доступное оружие в игре без ограничений по уровням. Также разработчики изменили требования к крафту, или так называемым постройкам прямо во время боя. Изменения ввели, так как бета-тест пройдет ограниченное время, а создатели хотят, чтобы пользователи успели протестировать все игровые фишки за эти дни. Студия разработчик желает получить отзывы от игроков.

Уже во время бетки в игру введут специальные навыки и другие "фишки". Сама игра от первого лица, где вам необходимо вести перестрелку с врагами, выживать последние дни на родимой планете, строить укрытия. По лору, люди решили начать бурить ядро земли, что привело к фактическому уничтожению планеты, ей осталось совсем немного до взрыва, так что "смысл" выживать? А это мы можем узнать, поиграв в тестирование тайтла.

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Игра в Steam: ссылка.

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#шутер #бета-тест #dysterra
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