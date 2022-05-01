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Приставы отберут у Google больше 7,2 млрд рублей штрафа
От корпораций Meta и Google будут добиваться выполения требований, но мешает законодательство США.
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Федеральная служба судебных приставов завела дело на корпорацию зла Google, по которому требует взыскать с корпорации оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей. Такое дело было открыто только после решения Таганского суда, которое было успешно рассмотрено 29 апреля. Корпорация зла должна была выплатить штраф до 19 марта, однако, как вы поняли, они решили проигнорировать данные требования России.

Оборотные штрафы были назначены двум корпорациям, это Google и Meta, которая к слову сейчас признана экстремистской на территории Российской Федерации. Штрафы назначены в конце декабря прошлого года и просили оплатить 5% от годовой выручки обеих корпораций за 2020 год, а причиной послужило отказ от удаления материалов запрещенной законодательством РФ. Кстати, тогда Google и был оштрафован на 7,2 миллиарда рублей, так что не знаю как повлияет решение суда на корпорацию зла. Meta же присудили штраф в размере 1,99 миллиарда рублей. В апреле было открыто дело на Meta, оно еще в процессе рассмотрения.

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Действия правительства в ответ на нежелание Google уже начались, например 26 апреля через суд арестовали имущество корпорации зла на сумму 500 миллионов рублей. Как я понял, это был иск от Газпром-Медиа, причиной послужило блокировка их канала на YouTube. От корпорации требовали восстановить аккаунт Газпрома, и разрешить продолжать публиковать контент на американской площадке. К слову, аккаунт так и не восстановлен, а я даже скажу почему: если Google сделает это, то нарушит законодательство США, и тоже получит большой штраф за свои действия, так что усидеть на двух стульях корпорация зла не сумеет, как делала это ранее, а сидеть на американском стуле определенно выгоднее.

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#google #санкции #youtube #meta #суд #корпорация зла #приставы #экстремисткая организация
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