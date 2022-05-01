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New York Times пояснили, как власти США облегчат получение визы российским специалистам
Цель все та же - ослабить позиции России в IT-сфере и усилить экономику США.
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Несколько дней назад появилась информация, про облегчение для получения виз российским специалистам из IT, космической, и других сфер, где нужен ум, и что может усилить экономику США, а также ослабить позиции России в мировом обществе. Сегодня New York Times пояснили, что именно правительство Соединенных Штат решило сделать, чтобы существенно упростить въезд для российских умов.

Как уже известно, в Апреле правительство США направило в конгресс предложение об отмене подтверждения трудоустройства на четыре года, при получении визы для жителей Российской Федерации, которые имеют степень магистра или доктора наук в областях: наука, математика, инженерия и техника. Также желающим приехать в США по такой визе необходимо иметь опыт в работе с полупроводниками, космическими технологиям, кибербезопасность, ядерных технологий, ИИ и других популярных и уважаемых сфер науки. Пока что желающие уехать из России должны иметь работодателя.

Сейчас по такому процессу выдают визы желающим гражданам из Индии, отличий нет, все также необходимо иметь хотя бы степень магистра в вышеперечисленных сферах. Отмечу, что до начала пандемии коронавируса, более 1800 россиян получали визы для иммиграции на территорию Соединенных Штат из Российской Федерации и других стран. Однако, нужно получить уважение и спонсорство со стороны работодателя, что сделать тяжело.

Конечно это облегчает процесс получения визы, однако, по словам NYC россияне все равно должны соответствовать остальным требованиям, а это к примеру прохождение полной проверки со стороны органов иммиграционной и таможенной служб, скорее всего ФБР и ЦРУ тоже.

Как я писал в прошлой новости по этой теме, такими действиями правительство Соединенных Штатов желают в краткосрочной перспективе ослабить экономику и IT-сферу Российской Федерации, а в долгосрочной уничтожить инвестиционную базу. Такими действиями, также можно улучшить экономику США, а еще убрать всю опасность для национальной безопасности США от России. В этих словах действительно доля правды. Интересно, как будет реагировать правительство России. За несколько дней, после появления данной новости заявлений пока не поступало, но будем ждать, надеюсь государство не заблокирует выезд для таких ученых кадров, что вполне реально в условиях дефицита работников в данных сферах.

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Ссылка на прошлую новость по данной теме.

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#сша #санкции #new york times
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