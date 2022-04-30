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Valve ищет на работу русскоговорящего видеоредактора
Похоже компания начала серьезную работу с фильмом, и хочет сделать перевод одновременно.
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Два дня назад на сайте по поиску работы Hitmarker была добавлена вакансия от студии Valve, компания ищет на работу видеоредактора, который хорошо владеет русским языком, а скорее всего вообще, человека, который знает язык с рождения и общается на нем каждый день. От специалиста требуют умения монтажа видео и соответственно уметь создавать видеоролики для трансляций. Кроме этих требований компания не предоставила дополнительной информации, совершенно не понятно, что за проект задумала компания и какие именно видео необходимо делать, не сказано. Также от будущего сотрудника компании требуют знание и опыт монтажа записей спортивных мероприятий, и категория киберспорта туда тоже относится. Ещё необходимо иметь опыт работы с документальным фильмами. Из навыков, которые требуют от будущего работника есть синхронизация, конвертация видео, контроль качества за работой, и если коротко - уметь сделать видеоролик с музыкой и эффектами, обрезав необходимые моменты, и обязательно с субтитрами.

Отмечу, что сейчас компания подготавливает документальный фильм под названием True Sight про победу Team Spirit в турнире Dota 2, а команда находится именно в России. Некоторые моменты действительно сходятся с требованиями в вакансии.

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Напомню, что в начале марта компания отключила возможность пополнять кошелек Steam обычным способом для игроков из Российской Федерации. Если у игрока чудом найдется PayPal, через него пополнить кошелек можно, а вот других вариантов пока что нет, только просьба пополнить у других людей или покупка баланса на сторонних сайтах, так как российские Visa, Mastercard и Мир не принимают. Также компания перестала выплачивать заработок разработчикам из России, Беларуси и Украины в связи с ситуацией в этих странах, а теперь они хотят выпускать фильмы для России...

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#steam #valve
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