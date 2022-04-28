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Mastercard в общем потеряла $4 миллиона из-за ситуации в РФ
В общем потери из-за ухода из России потеряно $34 миллиона, что компенсируется чистым доходом в $30 млн.
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Некоторые компании успешно продолжают расти и почти не несут убытки, после приостановки работы на территории Российской Федерации, а некоторые как Mastercard, которая в общем потеряла $34 миллиона. В эту сумму входят потери от ухода компании с территории России, а также специальные санкции, наложенные на клиентов компании.

По квартальному отчету, с помощью чистого заработка в $30 миллионов, получилось отбить убытки всего до $4 миллионов.

"Чистые расходы составили $34 миллиона, связанных в большинстве своем с резервами по безнадежным остаткам клиентов системы, которые попали под санкции" из отчета компании.

 Конечно, уход с территории России почти не повлиял на общий доход системы. Mastercard сумели заработать чистыми на 43% за год больше, нежели в прошлом, что составляет примерно $2,6 миллиарда. Общая выручка подросла на 24% по сравнению с прошлым годом, что стало даже выше, нежели ожидали эксперты.

Отмечу, что суммарные потери Visa несколько больше от ухода с России, а именно $60 миллионов. Сюда входят затраты на "деконсолидацию" и поддержку сотрудников на территории Российской Федерации и Украины.

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В Общем потери Visa и Mastercard из-за ухода с России - незаметны для них, и особо не повлияли на доходы.

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#санкции #mastercard
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Dmitry Mitry
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Какая разница, через что они работали? Комиссию то свою брали
Mastercard в общем потеряла $4 миллиона из-за ситуации в РФ
KILHARD
21:27
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linux4ever
21:23
Карты мастеркард и виза работали через НСПК. Но бабки драли с продавцов больше чем виза и мастеркард.
Mastercard в общем потеряла $4 миллиона из-за ситуации в РФ
Rey.B.
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Saint-14
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