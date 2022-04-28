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Некоторые компании успешно продолжают расти и почти не несут убытки, после приостановки работы на территории Российской Федерации, а некоторые как Mastercard, которая в общем потеряла $34 миллиона. В эту сумму входят потери от ухода компании с территории России, а также специальные санкции, наложенные на клиентов компании.
По квартальному отчету, с помощью чистого заработка в $30 миллионов, получилось отбить убытки всего до $4 миллионов.
"Чистые расходы составили $34 миллиона, связанных в большинстве своем с резервами по безнадежным остаткам клиентов системы, которые попали под санкции" из отчета компании.
Конечно, уход с территории России почти не повлиял на общий доход системы. Mastercard сумели заработать чистыми на 43% за год больше, нежели в прошлом, что составляет примерно $2,6 миллиарда. Общая выручка подросла на 24% по сравнению с прошлым годом, что стало даже выше, нежели ожидали эксперты.
Отмечу, что суммарные потери Visa несколько больше от ухода с России, а именно $60 миллионов. Сюда входят затраты на "деконсолидацию" и поддержку сотрудников на территории Российской Федерации и Украины.
В Общем потери Visa и Mastercard из-за ухода с России - незаметны для них, и особо не повлияли на доходы.