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VR версия Cities Skylines выйдет в конце апреля
Целый год понадобился разработчикам после анонса.
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Сразу хотелось бы напомнить, что год назад студия Fast Travel Games анонсировала VR версию для симулятора, а фактически новая часть является спин-оффом оригинала. Сегодня команда разработчиков готова сообщить пользователям окончательную дату выхода игры — 28 апреля 2022 года.

Также напомню — разработчики оригинальной Cities Skylines это финская студия Colossal Order.

Геймплей новой игры не должен кардинально отличаться от обычной игры, однако, симулятор может дать совершенно новые эмоции с помощью виртуальной реальности. Игра также как и в оригинале предоставит игрокам принимать решения касающейся экономики, политики и развития города. Кроме того, студия пообещала, что будет дальше развивать проект, и обновлять его совершенно бесплатно, а может быть и с выпуском дополнений, чем любит промышлять издатель Cities Skylines. Что только не входит в аддоны, доходит до переноса модов на платную основу.

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VR версия, как ни странно будет доступна на Oculus Quest 2, а сделать предзаказ можно на сайте Meta. Отмечу, что пользователи из России могут испытать проблемы с оплатой или входом на Meta, ибо Meta была запрещена на всей территории российской федерации и признана экстремистской организацией

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#cities skylines
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