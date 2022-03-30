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Слухи от различных инсайдеров появились уже давно, что Sony могут изменить подписку PS Plus. Напомню, первые слухи появились в декабре прошлого года. Инсайдеры предоставили название будущего проекта "Spartacus", и вот наконец Sony готова представить, что будет с сервисом PlayStation Plus.
Как и говорили некоторые пользователи, компания решила сделать единый сервис с помощью объединения PS Plus и PS Now. В итоге появилось три тарифа:
- Самый стандартный - PS Plus Essential, это по сути обычный тариф, который был до всего этого. Пользователи, которые сделали предоплату по этому тарифу будут получать по две игры каждый месяц, книги, облачное хранилище и конечно мультиплеер в играх на консоли. Цена тарифа в регионе США - 9,99 долларов за месяц и 59,99 за год. Для игроков с Европы, оплата немного отличается - 8,99/59,99 евро.
- Второй тариф - PS Plus Extra. Предлагает все функции из стандартного тарифа, а также дает доступ к 400 играм для консолей PS4 и PS5. Игры представлены не только от компании Sony. Цена составляет 14,99 долларов в месяц и 99,99 в год (13,99/99,99 евро).
- Люксовый тариф PS Plus Premium за 17,99/119,99 долларов или 16,99/119,99 евро предлагает игрокам все вышеперечисленное, и еще 340 классических игр для PS3, PS2, PS1 и PSP. Игры для старых консолей можно будет только стримить через специальный сервис, к которому также предлагают доступ. Если у вас нет доступа к PS Now, то ваш тариф будет немного дешевле и называться "Deluxe".
Sony планирует выпустить обновление для сервиса в июне этого года на территории Азии, а после Европы и Америки. Компания обещает доступ всем игрокам из этих регионов до конца 2022 года.