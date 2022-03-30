Компания попадает в топ по пожертвованной сумме.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Неделю назад, а именно 20 марта компании Epic Games вместе с Xbox объявили, что будут переводить все деньги собранные с доната в период до 3 апреля пострадавшим из Украины. Всю сумму переведут непосредственно в различные фонды, в том числе Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

На данный момент в результате всех донатов компании смогли собрать уже более 100 млн долларов. До завершения "мероприятия" осталось буквально несколько дней, однако, за это время вполне можно собрать круглую сумму. В своем блоге Epic Games написали, что не будут ждать третьего апреля, а начнут рассылать заработок уже сейчас, частями.

Epic Games смогли победить несколько крупных компаний в сумме, которую они пожертвовали. Напомню, что та же Meta пожертвовала 15 миллионов, крупная площадка Amazon - 10 миллионов, а техногигант Samsung - 6 миллионов.

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Отмечу, что такие акции устраивали и другие компании в сфере игр, к примеру Steam. В их магазине было несколько наборов в поддержку, при покупке которого, деньги пересылали в фонды. Статистики тех наборов к сожалению не предоставили, а было бы очень интересно сравнить доход, и смог ли он перешагнуть отметку в количестве нескольких миллионов.