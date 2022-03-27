Лаборатория получала от 2 до 20 тысяч долларов за уязвимость.

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Известная в рядах безопасности платформа HackerOne, которая поощряет участников за выявленные уязвимости в программах, решила ввести ограничения, хотя правильнее будет сказать запретить использование платформы для "Лаборатории Касперского". С новыми ограничениями, сотрудники лаборатории не могут использовать систему Bug Bounty, пока время ограничений неопределенно. Такой запрет решили ввести по случаю санкций на Российскую Федерацию и Беларуси.

HackerOne также заморозила все средства лаборатории и все уязвимости, которые решались компанией, об этом официально сообщила компания Kaspersky в своем Twitter.

Отмечу, что HackerOne имеют контроль над платформой, которая дает участникам из различных компаний получить вознаграждения за успешные исследования в области безопасности, а также за успешное обнаружение ошибок в софте. "Лаборатория Касперского" получала от 2 до 20 тысяч долларов, это зависит от масштаба найденной ошибки.

HackerOne заявила, что выплаты будут приостановлены до момента, пока ситуация в странах не стабилизируется, после компании смогут вывести свои средства. Компания также сообщила, что не собирается блокировать работу для участников из Украины, однако, в спорных территориях могут возникнуть проблемы.

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Хочу напомнить, что неделей ранее, а именно 15 марта власти Германии порекомендовали не использовать антивирус от Kaspesky, так как она может использоваться для слежки и кибератак.