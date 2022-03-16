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Valve решила не стоять в стороне и тоже поддержать Украину. В своем магазине Steam она выпустили набор под названием "Ukrainian Indie Games Bundle", за покупку которого пользователи получат 11 тайтлов от 11 различных украинских разработчиков. Набор продается со скидкой 50% и обойдется покупателю в 1415 рублей или 446 грн. Если вы решите приобрести все игры без набора, их стоимость составит 2831 рубль, или 901 грн.
Особенность набора в том, что все деньги, которые будут получены с продаж, Steam обещает перевести семьям разработчиков из Украины, а также армии Украины.
В набор добавили кучу различных жанров: от стратегий до приключений. Несколько игр из набора находится в раннем доступе. Самая дорогая игра в наборе Titan Chaser стоит 999 рублей. Вот список остальных игр:
- Taimumari: Definitive Edition - 249 рублей, игра представляет из себя экшен приключение в ретро стиле, и с аниме.
- Mad Nords: Probably an Epic Quest - 169 рублей. Ролевая игра с кучей квестов.
- Castle of no Escape 2 - 133 рубля. Экшен, где вы исследуете 6 x 6 x 6 = 216 комнат.
- Dead Dungeon - 129 рублей. 2D платформер, как заявляют разработчики, довольно сложный.
- Cosmic collapse - 82 рубля.
- Knightin'+ - 160 рублей с демо версией.
- The God Unit - 666 рублей.
- Zombie Derby: Pixel Survival - 133 рубля.
- Field Hospital: Dr. Taylor's Story - 111 рублей.
Ссылка на набор: тут.