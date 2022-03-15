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В США продажи компакт дисков выросли до 46 млн в 2021 году
Это рекорд за последние двадцать лет.
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За 2021 на территории Соединенных Штатов Америки смогли продать 46,6 миллиона компакт-дисков, и это рекорд за последние двадцать лет. Об этом можно узнать в отчете от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA). К примеру:

  • В 2020 году было продано 31,6 миллиона CD. Общая выручка также выросла, если ранее она составляла 483,2 миллиона долларов, то теперь эта сумма 584,2 миллиона.

Конечно эти результаты очень далеки от статистики за 2000 год, тогда было продано около миллиарда дисков. Axios считает, что популярность CD дисков растет из-за интереса музыки на физических носителях. Также есть и статистика: продажа винила в США за 2021 год составила 39,7 миллиона, а выручка составила около миллиарда долларов.

По статистике сейчас на рынке доминируют стриминговые сервисы: За 2021 год пользователи оформили подписок на общую сумму в 8,6 миллиарда долларов, а это чуть больше половины дохода. 57,2 процента. Реклама на все тех же сервисах принесла 1,8 миллиарда. Если посчитать все продажи, то винилы и компакт-диски составляют всего 11 процентов от всего торга в музыкальной сфере.

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Однозначно, за 2022 год продажи могут вырасти еще больше, нежели были в 2021 году. Общее количество может перейти отметку в 50 миллионов и выше.

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