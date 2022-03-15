Это рекорд за последние двадцать лет.

реклама

За 2021 на территории Соединенных Штатов Америки смогли продать 46,6 миллиона компакт-дисков, и это рекорд за последние двадцать лет. Об этом можно узнать в отчете от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA). К примеру:

В 2020 году было продано 31,6 миллиона CD. Общая выручка также выросла, если ранее она составляла 483,2 миллиона долларов, то теперь эта сумма 584,2 миллиона.

Конечно эти результаты очень далеки от статистики за 2000 год, тогда было продано около миллиарда дисков. Axios считает, что популярность CD дисков растет из-за интереса музыки на физических носителях. Также есть и статистика: продажа винила в США за 2021 год составила 39,7 миллиона, а выручка составила около миллиарда долларов.

По статистике сейчас на рынке доминируют стриминговые сервисы: За 2021 год пользователи оформили подписок на общую сумму в 8,6 миллиарда долларов, а это чуть больше половины дохода. 57,2 процента. Реклама на все тех же сервисах принесла 1,8 миллиарда. Если посчитать все продажи, то винилы и компакт-диски составляют всего 11 процентов от всего торга в музыкальной сфере.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Однозначно, за 2022 год продажи могут вырасти еще больше, нежели были в 2021 году. Общее количество может перейти отметку в 50 миллионов и выше.