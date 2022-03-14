Компания Asus из Тайваня начинает размышлять об эвакуации персонала и последующем уходе из российского рынка, об этом заявила министр экономики Тайваня в ответ на просьбу вице-премьера украины в твиттере. Его просьба была опубликована несколько дней назад, а именно 10 марта. В своем твите он попросил главу Asus прекратить работу в России из-за военного конфликта.

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war! Ссылка на твит: тут

Министр из Тайваня пообещала, что они примут меры в отношении России. Сама компания Asus все еще не дала ответ сотрудникам Reuters по этому поводу. Скорее всего компания согласится на просьбу, так как ей важна репутация в самом Тайване, и других странах, в том числе Соединенных Штатах Америки.

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Немного информации от Reuters: по их данным Тайванские компании зарабатывают на российском рынке не так много, чтобы терять репутацию. Сама Asus не раскрывает свои доходы на рынке, однако в третьем квартале прошлого года на всю Европу попало всего треть продаж. Отмечу, что акции компании из-за обращения 10 марта упали на несколько процентов.







