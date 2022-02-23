Жителям Америки выдали бонус в виде бесплатной подзарядки в неограниченном количестве.

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Коллектив из отделения Volkswagen в Соединённых Штатах Америки показал показатели энергопотребления новой версии внедорожника ID.4. Если смотреть на оценку агентства, версия автомобиля 2022 года имеет запас хода на 450 км, а это оказалось на 32 километра больше, чем у прошлогодней модели.

Версия Id.4 Pro S была оценена в 431 километр, кстати напомню, что данная версия автомобиля с задним приводом. Автомобиль AWD оценен в 403 километра, а AWD Pro S в 394 километра. Как видите, чем комфортнее автомобиль, тем больше энергии он потребляет.

Двигатель ID.4 может выдать 201 лошадиную силу и 310 Нм крутящего момента. Такую мощность обеспечивает синхронный двигатель и батарея на 82 кВтч. Версия AWD работает на асинхронном электродвигателе на переднюю ось и вышеуказанном синхронном, эта комбинация выдает мощность 295 лошадиных сил, и 460 Нм крутящего.

Уже известны цены на версию 2022 года:

За ID.4 просят отдать 40 760 долларов США;

Версия AWD стартует от 44 440 долларов США

Модель Pro S начинается от 45 260 долларов за задний привод, и 48 940 за полный.

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Ещё отмечу повышение скорости зарядки с 125 кВт до 135. Для жителей Америки есть бонус, в виде 3 лет бесплатной зарядки по 30 минут на станциях Electrify America. В модели 2022 года добавили функцию с Plug&Charge, что ускорит зарядку.