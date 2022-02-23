Огромные игровые миры и улучшенная трассировка лучей, одно из улучшений в пятой версии движка.

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Команда из Epic Games открыла загрузку превью-версии нового движка Unreal Engine 5. Скачать и протестить движок можно прямо из лаунчера Epic или через GitHub. Сейчас в движке доступна демка The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Сейчас в движке присутствуют не все запланированные функции, но существующих хватает. Epic уже добавили в превью-версию несколько революционных инструментов для создания анимаций, мировых координат и многое другое, что должно улучшить качество игр и скорость разработки соответственно.

В показанной разработчиками версии присутствует полностью переделанный редактор под названием Unreal Editor. Дополнительно улучшили стабильность работы. Также упомяну улучшения в плане трассировки лучей и конечно кучу других нововведений. В блоге разработчиков написано об основных инструментах, доступных в версии:

Lumen — динамическая система глобального освещения и отражений, предназначенная для некстген консолей. Новая версия инструмента добавляет поддержку трассировки лучей, улучшает Final Gather, ее можно заметить на растительности. Translucency Final Gather, улучшает глобальное освещение. Многое другое, что связано с тенями и ландшафтом.

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Движок может выдавать баги или другие ошибки, так как это ранняя версия, созданная для ознакомления с будущим движком.