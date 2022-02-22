Об этом заявили представители магазина ответом на вопрос пользователя в твиттере.

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Появилось официальное заявление от магазина GOG в их твиттере, будет ли их магазин поддерживать новинку от Valve - Steam Deck. Это является ответом на один из вопросов множества пользователей.

Ответ: Официальной поддержки SteamDeck в GOG нет. Но так как устройство имеет открытую архитектуру, как мы понимаем, вы можете установить Windows и запускать игры GOG.

Все же есть шанс на то, что игры из GOG можно установить на портативный Steam Deck, сначала необходимо установить операционную систему Windows, и уже с ее помощью загружать игры из польского магазина, это никто не запрещает. По всей видимости так можно будет сделать с абсолютно любым приложением, который доступен на Windows, хотя время покажет, ведь уже скоро будут тесты портативного ПК.

Steam Deck начнет продаваться в магазинах 25 февраля, однако, Россия пока что не представлена среди стран, участвующих в начале продаж портативного ПК.

Стоимость Steam Deck начинается с 399 долларов. Это предоставит вам устройство с 64 ГБ встроенной памяти eMMC и сумкой для переноски. Имеются и другие версии.

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Выходит довольно интересная ситуация, с одной стороны поляки могли бы заработать дополнительные деньги продавая старые классические игры на Steam Deck, однако, в таком случае они будут поддерживать своего прямого конкурента Steam.