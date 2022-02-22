Убрали несколько функций и приборов.

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Не секрет, что автопилот Tesla по истине отличное изобретение, однако, нельзя забывать про безопасность, тестированием которого займется федеральное управление автотранспорта Германии, они будут проверять автопилот Tesla на функцию смены полосы на дороге. Про данные испытания сообщил Bild am Sonntag, где в свою очередь указана ссылка на федеральное управление.

Не секрет, что с автопилотом Tesla связано много аварий, особенно в Соединенных Штатах Америки, и плюс к этому со смертельным итогом. Большинство из них конечно случились из-за халатности водителей, но кто знает, может имело место быть сбоям? Отмечу, что Нац. Администрация безопасности движения в Соединенных Штатах начала вести свое расследование по поводу возможной ошибки в автопилоте, это произошло после жалоб от водителей на некое "внезапное торможение", в момент когда автомобиль двигался с высокой скоростью, что создает высокую опасность аварии на дороге.

Кстати, интересный факт. Компания решила отказаться от использования функции Passenger Play. Фича позволяла поиграть в видеоигру прямо на экране панели в автомобиле, и даже делать это во время активного движения по дороге.

Еще хотелось бы отметить такой момент: Tesla решила изменить свой подход к использованию радаров в своих автомобилях, они отказались от них, в пользу обычных камер. Радары уже были сняты с моделей Model 3 и Model Y в Соединенных Штатах. Другие модели также будут лишены радаров, произойдет это постепенно, однако, компания пока не знает точных сроков.





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