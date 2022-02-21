Это повлияет на частоту и размер скидок.

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Команда Steam показала новые правила для всех без исключения разработчиков, которые продают свои тайтлы в магазине. 28 марта новые правила будут приведены в действие. Изменения связаны с размером и частотой скидок на проекты.

Напомню, что сейчас Steam никоим образом не управляет скидками на игры, главное, что должны соблюдать разработчики, это размер скидки не 100%. С приходом новых правил, размер может составлять не выше 90%, либо не меньше 10%. Время для проведения скидки тоже уменьшили, раньше можно было шесть недель, а теперь только четыре.

Можно сделать скидку на игру в честь ее релиза, либо релиза его аддона, однако, по окончанию этой скидки, вы не сможете сделать новую в течение 28 календарных дней.

Также 28 дней должно пройти после повышение цены на продукт, причем в любой из представленных валют.

Нельзя устраивать новую скидку, пока не пройдет 28 дней после прошлой, однако, это не распространяется на распродажи Steam. В случае, если вы повысили цену на игру, или сделали скидку в честь выхода тайтла, вы не сможете принять участие в распродаже Steam. Должно пройти 28 дней. Цену нельзя изменить, пока не окончится текущая акция.

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пользовательские скидки не более 2 недель, либо 1 дня. На этом новые правила оканчиваются.