Март окажется последним месяцем жизни для них.

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Компания Nintendo решила сообщить пользователям важную новость, а именно о том, что в марте 2023 года будут закрыты такие магазины, как 3DS и Wii U. Конечно это все не будет резко, а подготовку к данному событию начнут уже в 2022 году, это очевидно, вот некоторые из них:

С 23 мая вы более не сможете использовать свою банковскую карту для пополнения счета и оплаты в магазине;

С 29 августа будет запрещено пополнять картой Nintendo eShop, а вот загрузочные коды останутся до марта 2023.

Nintendo отметила, что к 2023 году закроют лишь возможность "покупки" игр, но старые приобретенные вами игры скачать можно, даже после часа Х.

Компания также предложила альтернативу для игроков, которые хотят приобрести старые игры, в Nintendo Switch Online доступна специальная библиотека из 130 игр.

Nintendo подметила, что по-другому поиграть в легендарную классику не выйдет, а библиотека может работать только по подписке. Именно это не понравилось пользователям Nintendo.

Хочу отметить, что компания по неизвестной причине решила удалить один из пунктов, а именно про библиотеку классических игр, странно, не так ли? Возможно библиотеку можно будет приобрести без подписки, а может ее вовсе уберут.

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