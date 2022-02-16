Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Магазины 3DS и Wii U будут закрыты в 2023 году
Март окажется последним месяцем жизни для них.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

реклама

Компания Nintendo решила сообщить пользователям важную новость, а именно о том, что в марте 2023 года будут закрыты такие магазины, как 3DS и Wii U. Конечно это все не будет резко, а подготовку к данному событию начнут уже в 2022 году, это очевидно, вот некоторые из них:

  • С 23 мая вы более не сможете использовать свою банковскую карту для пополнения счета и оплаты в магазине;
  • С 29 августа будет запрещено пополнять картой Nintendo eShop, а вот загрузочные коды останутся до марта 2023.

Nintendo отметила, что к 2023 году закроют лишь возможность "покупки" игр, но старые приобретенные вами игры скачать можно, даже после часа Х.

Компания также предложила альтернативу для игроков, которые хотят приобрести старые игры, в Nintendo Switch Online доступна специальная библиотека из 130 игр.

Nintendo подметила, что по-другому поиграть в легендарную классику не выйдет, а библиотека может работать только по подписке. Именно это не понравилось пользователям Nintendo.

Хочу отметить, что компания по неизвестной причине решила удалить один из пунктов, а именно про библиотеку классических игр, странно, не так ли? Возможно библиотеку можно будет приобрести без подписки, а может ее вовсе уберут.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming


#nintendo #3ds #wii u #2023
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
Nintendo выпустит новую консоль в течение следующих 79 лет
В третьем квартале объём поставок PS5 вырос, а в семействе Xbox популярна младшая Series S
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель мемной криптовалюты Shibnobi вывел $3 млн и оставил держателей и инвесторов без денег
21
15 смартфонов POCO получили глобальную прошивку MIUI 13
4
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – геймерские модели NVIDIA и AMD со скидками до 33%
27
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
62
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
22
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
9
GeForce GTX 1080 после майнинга vs GeForce RTX 3050 из магазина – оптимальный выбор по тестам Bk
52
С 1 марта смартфоны и ноутбуки в магазинах РФ могут подорожать из-за появления новой маркировки
18
Белый хакер нашёл уязвимость в сети Ethereum, позволяющую клонировать монеты без ограничений
14
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
24
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
12
5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
4
Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
6
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
16
Видео: геймплейный трейлер ураганного экшена Wanted: Dead по случаю Дня святого Валентина
+
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
16
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
36
Nvidia пока нечего сказать о задерживающейся видеокарте GeForce RTX 3090 Ti
11
Видео: первая демонстрация нового агента условно-бесплатного шутера Valorant
6
Вице-премьер РФ: в ближайшие 8 лет Россия должна стать лидером на мировом рынке электроники
66

Популярные статьи

О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
71
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
174
Hellgate: London - краткий обзор игры
41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
35
Мои впечатления от игры Call of Juarez
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
1
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
2

Сейчас обсуждают

The_Chief
15:28
Отличный план, кстати. Надёжный, как швейцарские часы. :) Только не забыть бэкап в облако односторонний настроить, а то ещё облачные умники решат, что ты политику использования своей порнухой нарушае...
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
WoWCHK
15:27
Советское - значит "отлично"!
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Solarex
15:26
Резисторы МЛТ, интересно, ещё производят?
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
sop18
15:25
Что то украинцы даже наследие УССР не смогли сохранить за всего лишь 30 лет своей незалежности.))) Странно да ?))) Привет корабелам Николаева. Теперь жалкие б/у резиновые боты выпрашивают.)))
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
sop18
15:24
Так твой подельник трет свои же комменты или изменяет их спустя некоторое время. Кстати, Кастрюля, ты почему не на фронте ?))) Ненька в опасности !)))
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Максим Басаргин
15:24
Чего? В чистой мощности 2060 = 1070) советую изучить вопрос прежде, чем писать такое)
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
16022022
15:23
Потому что для них проще обвинить весь мир врагами чем наводить порядок в своей стране и начинать включать мозг.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Зеновий Радеонович
15:23
Она практически равна 1070, а значит хуже 1070Ті, 1080 и уж тем более 1080Ті. https://www.gpucheck.com/compare/nvidia-geforce-gtx-1070-vs-nvidia-geforce-rtx-3050/intel-core-i7-6700k-4-00ghz-vs-intel-c...
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
Кусачая
15:23
Золотые слова. Пока одни ноют о ценах и прочем, другие просто покупают карты и играют/майнят/рендерят на них.
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
sop18
15:22
Великие Украинцы))). И после этого ты говоришь, что не топишь за Неньку ?))) Скорее стирай свой коммент, пока скриншот не сделали.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем