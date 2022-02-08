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Появилось фото видеокарты Intel Arc Alchemist
один из пользователей смог заполучить фото инженерного образца и выложил в Твиттер.
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Никаких фотографий от Intel конечно еще нет, так как геймерская видеокарта "Intel Arc Alchemist" находится в разработке, и финальная версия еще не создана. К всемирному счастью, один из пользователей твиттера под именем SquashBionic смог получить фотографию инженерного образца, и решил выложить фото на обозрение всем желающим. Вот как выглядит видеокарта из Киберпанка:

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Видимо видеокарта уже почти готова к производству, и анонс состоится совсем скоро. Размер приемлем, и должен влезть в большинство (не все) современных корпусов.

На фото имеется восемь блоков памяти, что означает наличие 16 ГБ памяти с 256-битной шиной. Для питания решено использовать 6 и 8 пиновые кабели. Энергопотребление может составить до 300 Ватт. Однако, сейчас стоит ожидать официальной информации по поводу характеристик видеокарты, и их версий. Цена, дата выхода и вообще где она будет доступна, пока неизвестно. Можно судить только о том, что данная видеокарта сможет составить конкуренцию Nvidia RTX 30**, это точно. Сама видеокарта на уровне 3070 или же 3070 Ti, но ожидаются версии и мощнее, и ключевое слово именно ожидаются.

 А как считаете вы? Сможет ли данная видеокарта найти свое место на рынке, среди Nvidia и AMD?

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#intel #видеокарта #гейминг #arc alchemist #гейминг во время майнинга
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