Никаких фотографий от Intel конечно еще нет, так как геймерская видеокарта "Intel Arc Alchemist" находится в разработке, и финальная версия еще не создана. К всемирному счастью, один из пользователей твиттера под именем SquashBionic смог получить фотографию инженерного образца, и решил выложить фото на обозрение всем желающим. Вот как выглядит видеокарта из Киберпанка:

Видимо видеокарта уже почти готова к производству, и анонс состоится совсем скоро. Размер приемлем, и должен влезть в большинство (не все) современных корпусов.

На фото имеется восемь блоков памяти, что означает наличие 16 ГБ памяти с 256-битной шиной. Для питания решено использовать 6 и 8 пиновые кабели. Энергопотребление может составить до 300 Ватт. Однако, сейчас стоит ожидать официальной информации по поводу характеристик видеокарты, и их версий. Цена, дата выхода и вообще где она будет доступна, пока неизвестно. Можно судить только о том, что данная видеокарта сможет составить конкуренцию Nvidia RTX 30**, это точно. Сама видеокарта на уровне 3070 или же 3070 Ti, но ожидаются версии и мощнее, и ключевое слово именно ожидаются.

А как считаете вы? Сможет ли данная видеокарта найти свое место на рынке, среди Nvidia и AMD?