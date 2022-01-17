Об этом заявила команда разработчиков.

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С каждым днем дата выхода новой игры в жанре зомби-экшена под названием Dying Light 2 Stay Human, становится известно все больше информации про саму игру и ее поддержку. Команда разработчиков из Techland пытается показать пользователям максимальное количество подробностей будущего тайтла.

Среди всех разговоров, создатели не забыли и упомянуть про поддержку игры после релиза. Команда заявила, что они будут поддерживать игру как минимум пять лет. За данный промежуток времени, они хотят добавить кучу контента, а именно новые сюжетные линии, локации, события, и скорее всего косметика.

Отмечу, что совсем недавно показали финальный эпизод шоу Dying 2 Know, там же показали несколько записей геймплея игры. Они доступны на русском языке.

Кроссплатформерный кооператив точно не будет доступен на старте, об этом сообщил геймдизайнер Тимон Смектала во время своей трансляции на Twitch. Как вы понимаете, это означает, что игрокам необходимо будет приобрести игру на одной и той же платформе, чтобы поиграть вместе, либо ждать добавления такой функции. Даже если вы на PlayStation 5, хотите поиграть с другом у которого PlayStation 4, у вас этого не выйдет, однако, в будущем это будет реализовано.

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Dyibg Light 2 Stay Human выйдет в релиз уже 4 февраля.