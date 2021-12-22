А ведь из телевизора предупреждали, что в насилии виноваты компьютерные игры

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Недавно, в прошлую пятницу некий Джошуа Спеллман из города Эмбой был на суде по обвинению в убийстве, а все начиналось с обычной игры в Diablo 2. Прокуратура заявила, что 36 летний Джошуа убил 34 летнего Эндрю Диксона, они дружили целых 26 лет, а как я сказал выше, виноваты обстоятельства, сложившиеся в Diablo 2.

Согласно документам от прокуратуры, на допросе Джошуа заявил, что они играли в Diablo 2 с Диксоном и ещё одним геймером. Они находились в разных домах, а связь поддерживали через голосовой чат. По его словам, Диксон был очень расстроен, когда к сессии подключился случайный игрок и смог забрать дорогой лут. Друзья не закрыли сессию паролем.

Очевидно виноват в этом создатель сессии, однако, это не повод убийства.

Далее Джошуа сказал, что его друг Диксон начал сильно кричать и использовать нецензурную лексику. Где-то три или пять минут Диксон орал, а Джошуа решил прекратить это не стандартным способом, он сказал, что если друг не успокоится, то "получит пулю в лоб". После этих слов, 36 летний геймер взял пистолет, который находился возле компьютера и пошел к дому Диксона, их дома были совсем рядом на одном участке. Джошуа сделал выстрел в воздух, а после вошел в дом, где встретил отца. После короткого разговора появился Диксон, и вновь начал возмущаться, но уже по поводу того, что друг хотел застрелить его. Далее Джошуа сообщает, что Диксон начал сокращать дистанцию, и Джошуа решил выстрелить.

И конечно это не самозащита, ведь у друга не было пистолета.

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Диксона ранили в торс, однако, в госпитале он скончался от полученных ранений. Суд пройдет 29 декабря, и скорее всего завершится серьезным обвинительным приговором в сторону убийцы.