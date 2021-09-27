Это симулятор алхимика Potion Craft: Alchemist Simulator.

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Появились новые данные о продажах в Steam, и по традиции составлен топ из данных проектов. Топ составлен по данным за прошлую неделю, которая завершилась буквально вчера, а именно 26 сентября. Первое место заняла новая операция для CS:GO "Riptide", принципе, как и всегда, с выходом новой операции для этой игры, она занимает первые места, но не долго. На втором и третьем месте расположилась ММО от гиганта Amazon "New World". На четвертом месте находится королевская битва Naraka:Bladepoint. На пятом месте новая, ещё не вышедшая FIFA 22, хотя релиз состоится уже совсем скоро, в начале октября. На шестое место упала игра под названием Deathloop. Интереснее поговорить про низкие места, так как там имеется пара интересных проектов, например на девятом месте располагается симулятор алхимика от российской студии Niceplay Games. На десятом, завершающем месте находится симулятор заправки, тоже недавно вышедшей в релиз (Gas Station Simulator). Про седьмое и восьмое место даже говорить не буду, так как проекты довольно специфические, можете посмотреть на название в этом списке:

Очень удивительно, что GTA V нет в топе, хотя в английских чартах она всегда находит себе место, и под "всегда", я говорю именно все время.

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