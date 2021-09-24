Открылся предварительный заказ.

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Ещё в прошлом году компания Deep Silver вместе со студией Fishlabs анонсировала интересный космический шутер под названием Chorus, это обещает быть очень интересной игрой, особенно если посмотреть доступные ролики по этой игре, однако, их не очень много. Убедиться в том, что данная игра станет неплохой, можно зимой, а именно в декабре. В трейлере не только показали игру, а также объявили о дате релиза игры и старте предварительного заказа. Плюс ко всему разработчики позволили пользователям ознакомиться с сюжетом игры. История будет разворачиваться вокруг пилота Нара. Вам предстоит сразиться с темным культом и спасти вселенную (о да, опять спасать мир!)

Chorus выйдет уже 3 декабря на персональные компьютеры, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и экзотическая Stadia (как давно вы ее видели, и вообще помните ли вы про эту "платформу"?). Кстати, если вы оформите предзаказ, то получите скин под названием "Корабль старейшины" для судна Форсейкена. На нем вы будете летать долгое время, так как он будет доступен вам со старта. Напомню, что Fish Labs создали отличную сюжетную игру про космические корабли, а именно Galaxy On Fire (кхм, третью часть не берём), так что надежда на хороший старт игры - есть.



