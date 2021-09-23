Они не особо серьезные, но есть.

реклама

Прошло несколько тестов мультиплеерной части Call of Duty: Vanguard, и по оценкам игроков, стримеров игра получилась не супер. Так как это только предрелизная версия, то переживать ещё не нужно, финальная версия может получиться лучше, чем эта. Разработчики из студии Sledgehammer Games опубликовали, что может измениться в шутере к запуску, и что уже готово, вот, посмотрите:

Солнце более не будет слепить игроков так сильно

Коллектив исправил ошибки со спавном на карте Hotel Royal

Немного изменили визуал на карте Red Star

Между раундами Search and Destroy микрофон будет отключаться, теперь вы не сможете болтать во время загрузки

Собаки не будут убивать игрока, который их вызвал (неловко получилось, действительно)

Как видите, изменения не особо большие, и серьезно игра не преобразится, будут исправлены ошибки, возможно улучшат тени на картах или что-то по типу этого. Уже сейчас можно думать, покупать ли новую часть шутера, или подождать выхода другого известного шутера Battlefield 2042 (его перенесли на месяц, теперь он выйдет только в ноябре). Новая часть Call of Duty выйдет уже 5 ноября на персональные компьютеры и консоли, причем как некстген, так и более старые (за месяц больших улучшений точно не будет).