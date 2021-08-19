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Компания Google решила выпустить в этом году не только флагманский Pixel 6 и его Pro версию, но и смартфон среднего сегмента, для конкуренции с Iphone SE. Смартфон получил название Pixel 5a, он имеет поддержку сетей 5G. Смартфон похож на прошлую модель Pixel 4a, но имеет некоторые улучшения.

Google Pixel 5a будет иметь 6,34 дюймовый OLED-экран с разрешением 2400х1080. В устройство поставили определенно не самый лучший процессор Snapdragon 765G с графикой Adreno 620. На борту будет 6 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X и 128 гигабайт постоянной. Все это будет поддерживаться большой батареей ёмкостью в 4680 мАч, и с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Камера самая обычная - основная на 12,2 Мп, а фронтальная на 8 Мп. Вторая широкоугольная камера имеет 16 Мп. Ещё известно, что смартфон имеет защиту от влаги и пыли IP67, конечно, не IP68, но очень хорошо, что вообще есть.

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За новый Pixel 5a просят 449 долларов, а это на 50 долларов больше чем прошлогодний вариант. В США уже стартовал предзаказ на устройство. Когда его можно будет приобрести на территории России, пока неизвестно. Напомню, что Pixel 5a последнее устройство, куда Google положит в комплект зарядное устройство.