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Кооперативная игра про выживание Tribes of Midgard от студии Norsfell Games, была выпущена 27 июля. Как вы поняли, игра за три дня смогла преодолеть рубеж в 250 тысяч продаж. А ещё, в день запуска игры на Twitch ее смотрели одновременно 100 тысяч зрителей, и она заняла 9-ое место по популярности. Коллектив очень рад такому успеху. Они поблагодарили игроков за такой подарок разработчикам. Также они решили устроить акцию - они посадят 40 тысяч деревьев вместе с организацией One Tree Planted. Это число было выбрано не случайно, просто именно столько великанов было убито игроками.

В игре вы примите на себя роль викинга и будете выживать в жестоком и суровом мире Мидгарда. Ваша задача - предотвратить Рагнарек и спасти множество жизней. Вместе с этим вы должны помочь своей деревне развиваться и стать более продвинутой. Убивайте Великанов, исследуйте подземелья и горы, объединяйтесь с другими игроками, чтобы успешно победить в битве за жизнь.

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Tribes of Midgard доступна для пользователей ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4. Отмечу, что уже стартовал пропуск "Wolf Saga", он позволит вам получить уникальные награды за открытие и прокачку уровней. Так что спешите опробовать игру, пока она на волне популярности!