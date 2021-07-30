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Компания Huawei на своей презентации представила новые смартфоны P50 и P50 Pro. Отличий между этими двумя моделями не так много, в основном это камера и экран, ну и в Pro версии накопитель до 512 гигабайт.

P50: У этой версии будет OLED дисплей 2700х1224 размером в 6,5 дюймов. У смартфона будет поддержка 90 Гц. В P50 установлен топовый процессор Snapdragon 888 4G с графикой Adreno 660. Он имеет 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель на выбор, от 128 до 256 гигабайт. Заявлена батарея в 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Смартфон будет идти с Harmony OS 2.0. И самое интересное - камера, здесь установлена основная камера на 50 Мм и 13 Мп фронтальная (50+12+13).

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P50 Pro: У Pro версии экран будет немного больше, а именно 6,6 дюймов. Это все также OLED дисплей 2700х1228 с поддержкой 120 Гц. Заявлен процессор Snapdragon 888 4G с графикой Adreno 660 либо Kirin 9000 с Mali-G78. Камера также немного лучше, а именно 64+50+40+13 (64 это основная первая, 13 это фронтальная). У этой версии смартфона будет 8 гигабайт ОЗУ и накопитель от 128 до 512 гигабайт. Батарея на 4360 мАч с поддержкой все той же быстрой зарядки на 66 Вт, но отличия от младшей версии есть - беспроводная зарядка на 50 Вт. Pro версия также использует Harmony OS 2.0.

Плавно подошли к ценам:

Huawei P50 на процессоре Snapdragon 888 и 8/128 памяти обойдется в 4488 юаней (50 900 рублей). Версия с накопителем на 256 гигабайт обойдется уже в 4988 юаней (56 500 рублей).

Huawei P50 Pro на процессоре Snapdragon 888 и с памятью 8/128 будет стоить 5988 юаней (67 900 рублей). Pro версия на Kirin или Snapdragon с памятью 8/256 обойдется в 6488 юаней (73 500 рублей). Версия с накопителем 8/512 стоит 7488 юаней (83 800 рублей). Ну и последняя наилучшая версия с Kirin 9000 и памятью 12/512 стоит 7988 юаней (90 500 рублей).

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Старт продаж данных смартфонов запланирован на август.



