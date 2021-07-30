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Иногда компании делают действительно интересные тесты, и сегодня один из таких. Компания Seagate в интервью с Finder официально подтвердила, что их SSD-накопитель FireCuda 530 поддерживает некстген консоль от Sony - PlayStation 5. Возможно это не очень удобно и дорого, но это действительно круто!

Сотрудники компании провели свой тест, и данный диск действительно смог влезть в консоль, хоть и места совсем мало и все стоит впритык. Sony необходимо было сделать слот немного побольше, ибо места очень мало, но главное что на рынке будут SSD диски, которые влезают туда. Модель FireCuda 530 встала туда с радиатором, и без него.

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FireCuda 530 - это SSD-накопитель, который работает на PCIe 4.0. Заявленная скорость чтения составляет целых 7,3 гигабайта в секунду. Напомню, что рекомендованная скорость чтения для некстген консоли - 5,5 гигабайт в секунду. Данный накопитель точно подойдёт геймерам, причем как пользователям консоли, так и игрокам на ПК. Вот как обстоят дела с ценой на данную модель:

500 гигабайт — $140 долларов

1 терабайт — $240 долларов

2 терабайта — $490 долларов

4 терабайта — $950 долларов

Как видите цена кусается, да и очень больно! Если хотите взять хороший диск, это отличный выбор, но будьте готовы тратить большие деньги.