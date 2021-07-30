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С каждым днем близится релиз Battlefield 2042, однако, вместе с этим появляется и новая информация об игре, и увы, она не всегда радостная. Старший дизайн-директор из студии Ripple Effect Studios, которая разрабатывает некий режим "Portal" для Battlefield 2042 дал свои комментарии в интервью BF Nation. По его словам, на старте в игре будет отсутствовать ранговый режим. Команда разработчиков из DICE будет активно следить за просьбами игроков, если им очень захочется поиграть в ранговый режим - он обязательно появится, однако, на старте вы точно его не увидите, все будет зависеть только от пожеланий игроков и их количества.

Также было сказано, что в новой части игры не будет возможности арендовать свой собственный сервер, как минимум на старте точно. Вместо этой функции, команда разработчиков вернёт "Игры сообщества" из Battlefield V. По идее это то же самое, что и аренда сервера, однако, если в игре не останется пользователей, то сервер сам отключается. Если же пользователь арендует сервер, то он может работать 24/7 и без игроков, что более удобно, но, увы, такой функции пока нет и не планируется.

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Battlefield 2042 выйдет на ПК и консолях, и в том числе некстген устройствах уже 22 октября.



