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Роскомнадзор видимо умеет только грозить блокировкой, ведь все помнят попытку блокировки телеграмма, или угрозы к Twitter?

Сейчас же они предупреждают о блокировке сервиса DeviantArt. Однако, блокировки можно избежать, если сервис удалит некий "противоправный" контент. Как сообщает министерство, они уже не первый раз просят удалить запрещённый контент. Что же, видимо зарубежным сайтам не очень интересно общаться с Роскомнадзором.

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Роскомнадзор говорит, что в данный момент на сайте есть страницы с детской порнографией, суицидальным контентом, наркотиками и другим запрещенными законодательством России контентом. Если администрация ресурса не отреагирует на просьбу Роскомнадза, то сервис будет заблокирован на всей территории России. Роскомнадзор надеется, что у администрации сервиса есть совесть и они подойдут более ответственно к данной проблеме, а учитывая, что сервисом пользуется много пользователей из России, эта надежда усиливается ещё больше. Напомню, что ресурс DeviantArt уже был заблокирован в России на пару дней.

DeviantArt представляет собой социальную сеть для художников, дизайнеров и фотографов. Он был основан в далёком 2001-ом году, и, как видите, успешно живёт по сей день и продолжает набирать аудиторию.