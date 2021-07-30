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Команда разработчиков из Square Enix вместе с Crystal Dynamics сообщила, что их крупное дополнение про Черную Пантеру и Ваканду выйдет уже 17 августа. Однако, данное DLC добавит в игру не только новую карту и персонажей, но и ещё кучу различного контента. Данное дополнение будет доступно совершенно бесплатно, впрочем, как и все в Marvel's Avengers. В новом апдейте появятся два новых злодея, новые материалы и конечно же карта Ваканды. Будут доступны новые задания и квесты, которые связаны с Вибраниумом. Их можно будет пройти как в соло, так и вместе с друзьями. С патчем также будет куча новых скинов и много других нововведений. За день до выхода DLC, а именно 16 августа пройдет стрим, где разработчики покажут и расскажут подробнее про апдейт.

По словам коллектива, сюжета должно хватить на восемь часов прохождения. Напомню, что Marvel's Avengers доступна бесплатно на ПК и PlayStation, а также Stadia. Такое предложение будет идти до 2 августа. Бесплатные выходные для Xbox пройдут немного позже.

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Marvel's Avengers вышла 14 августа 2020 года и доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Stadia. С онлайном в игре беда, но после выхода данного дополнения все может измениться, хоть и ненадолго.