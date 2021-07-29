Анонсирована дата выхода нового дополнения для Mortal Shell - 18 августа
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Коллектив из студии Cold Symmetry вместе с компанией Playstack анонсировал дату выхода платного дополнения "The Virtuous Cycle" для своей игры Mortal Shell. Анонсировано оно было ещё в начале июня, и многие фанаты задавались логичным вопросом "Когда оно выйдет?". Вчера разработчики наконец-то объявили дату релиза DLC и немного поговорили о его нововведениях.
Одно из главных нововведений в DLC - пятая "Оболочка" под названием "Хадерн". За нее можно будет поиграть не только в основной кампании игры, но и в Virtuous Cycle. У Хадерна имеется свое собственное древо навыков, это позволит игрокам в полной мере прочувствовать новую оболочку и сделать геймплей более разнообразным. Появится новое оружие "Секирана". У этого оружия есть уникальное отличие от других - оно может быть как двуручной секирой, так и парными катанами. А у каждого вида есть свои уникальные приемы.
Ещё будет добавлен roguelike режим, где игроки смогут поиграть в случайно сгенерированном мире. В нем будет более 100 улучшений для оружия, приемов и так далее. DLC выйдет уже 18 августа на платформы ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Напомню, что данное дополнение не является бесплатным, так что приготовьте свои кошельки.
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