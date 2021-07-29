В начале августа стартует тринадцатый сезон в PUBG
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Не прошло и месяца после выхода прошлого патча под номером 12.2 для PUBG, как команда разработчиков готова представить изменения в следующем апдейте. Новый тринадцатый сезон и множество изменений - об этом поговорил коллектив с игроками. Как видите, разработчики стараются быстро выпускать обновления для игры.
Первые маленькие изменения касаются недавно добавленной карты "Таэго". Тайная комната будет появляться совершенно случайно, а попасть туда смогут только обладатели ключа для нее. Будет увеличено число воздушных грузов на Таэго и будет действовать правило аварийной посадки, однако, не всегда. Санок тоже не остался в стороне - для него тоже подготовили пару изменений. В ротации заменили карту с вулканом "Парамо" на пустынный "Каракин". Данный апдейт уже установлен на тестовые сервера, а вот официально на персональные компьютеры он выйдет лишь 4 августа. Игроки на консолях получат обновление немного позже, а именно 12 августа. По идее с выходом патча должен стартовать и тринадцатый сезон в игре. Все изменения в новом апдейте доступны в блоге разработчиков по ссылке.
За последние 24 часа в PUBG сыграло 385'804 игроков, что довольно хорошо. Сейчас за игру просят 949 рублей.
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