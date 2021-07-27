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Команда разработчиков из студии MS-1, которая занимается развитием мобильного экшена World Of Warships Blitz просто не могла забыть о празднике дня ВМФ России. Они подготовили новый апдейт, который добавит новый флот в игру. В патче будет добавлено пять кораблей, которые входят в ветку СССР, что неудивительно. Из них целых три - это крейсеры, и ещё два корабля - эсминцы. Вот названия двух эсминцев:

Эсминец "Удалой"

Эсминец "Грозовой"

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Именно крейсеры пополнили ветку развития, они начинаются с восьмого уровня, а заканчиваются по стандарту десятым. Эсминцы расширяют перечень флота на последних рангах. Плюс ко всему, команда разработчиков добавила нового командира Сергея Горшкова, он был создан по образу некого легендарно адмирала из СССР (попробуйте угадать какого). По стандарту вышла пара новых оригинальных камуфляжей для нового флота. В ролике можно ознакомиться с этими нововведениями, там это сделано с красивой графикой и хорошим оформлением.

World Of Warships Blitz вышла 17 января 2018 года и доступна совершенно бесплатно для пользователей Android и IOS. Также имеется Blitz версия игры World Of Tanks.