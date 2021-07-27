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Вчера вечером, а именно 26 июля стартовал прием заявок на второй этап закрытого бета-теста западной версии MMORPG Elyon, а плюс ко всему, разработчики решили анонсировать дату выхода. Напомню, что раньше данная MMORPG называлась не Elyon, а A:IR или Ascent: Infinite Realm. Официально сервера должны открыться в конце сентября - 29 числа. Но не только это должно обрадовать игроков, также состоялся старт предварительных заказов. Всего имеется три набора для покупки - в них имеется ранний доступ к игре, эксклюзивные предметы, а также гарантированное приглашение на новый закрытый бета-тест, который пройдет после этого. Конечно вы можете попытаться попасть на тест, у вас есть время до 11 августа, а это почти две недели, я думаю вы успеете зарегистрироваться. Сам тест стартует немного позже, однако, в том же месяце (август). Даже в самой базовой версии игры имеется множество "плюшек" - а именно питомец, ранний доступ, приглашение на бета-тест и создание персонажа раньше, чем игроки без предзаказа. Вторая версия даст вам немного больше, а именно все привилегии базовой версии, и эксклюзивное оружие. Третья версия даст вам награды первой и второй версии соответственно, а также эксклюзивную броню.





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